Взрыв произошел на железнодорожных путях под Псковом, пострадавших нет — губернатор
09:05 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел на путях недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Мах.
«Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло», — написал Ведерников.
Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
