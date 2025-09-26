0
НОВОСТИ

Взрыв произошел на железнодорожных путях под Псковом, пострадавших нет — губернатор

09:05 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел на путях недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Мах.

«Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло», — написал Ведерников.

Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

