ЕК предложила продлевать санкции против РФ решением большинства в обход Венгрии — Politico

Еврокомиссия (ЕК) предложила изменить механизм продления санкционного режима, чтобы избежать вето Венгрии на продление антироссийских санкций. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, ЕК предложила продлевать санкции решением квалифицированного большинства стран, а не единогласно, чтобы «снизить риск того, что Венгрия заблокирует процесс и добьется возвращения России активов».