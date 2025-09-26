Президент Румынии пока не готов рассекретить данные об отмене выборов в 2024 году
09:32 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что пока не готов рассекретить данные об отмене президентских выборов в конце 2024 года, однако пообещал сделать это, «когда придет время».
«В нужный момент [данные будут рассекречены]. Это несущественный момент. <…> Сейчас мы на 30% понимаем, что произошло в ноябре 2024 года. Есть еще данные, которые не опубликованы», — сказал он в интервью телеканалу Digi24.
При этом президент подчеркнул, что обнародование информации произойдет «не через пять или десять лет», а через «несколько месяцев».
Во время своей избирательной кампании Дан пообещал представить общественности доклад с доказательствами вмешательства в румынские выборы в конце 2024 года, где объяснялась причина их отмены, однако эта информация до сих пор не рассекречена.
Прошедшие в 2024 и 2025 году президентские выборы в Румынии сопровождались громкими скандалами. После того как оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску стал фаворитом в первом туре, итоги голосования были отменены решением Конституционного суда, а Джорджеску сняли с президентской гонки.
На повторных выборах в мае во втором туре победил мэр Бухареста Никушор Дан, однако его соперник, лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, обжаловал в КС итоги голосования. Политик утверждает, что результаты были сфальсифицированы. В частности, его штаб обвинил власти Молдавии в организованном подвозе избирателей. Однако суд отклонил это ходатайство как необоснованное.
НОВОСТИ
- 10:05 26.09.2025
- Минюст США предъявил обвинения экс-директору ФБР в даче ложных показаний
- 10:00 26.09.2025
- Трамп утверждает, что Турция готова отказаться от закупки нефти у РФ
- 09:20 26.09.2025
- ЕК предложила продлевать санкции против РФ решением большинства в обход Венгрии — Politico
- 09:05 26.09.2025
- Взрыв произошел на железнодорожных путях под Псковом, пострадавших нет — губернатор
- 09:00 26.09.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем
- 22:45 25.09.2025
- Навроцкий считает, что американское ядерное оружие в Польше может принести безопасность стране
- 22:10 25.09.2025
- Президент Сербии: Нас ожидают трудные времена и тяжелая зима…
- 21:30 25.09.2025
- С транзитом газа из РФ «София не поставит Будапешт в трудное положение» - МИД Венгрии
- 21:15 25.09.2025
- Посол Келин: У нас нет отношений с Великобританией, у нас есть контакты
- 20:27 25.09.2025
- В год каждый сотый взрослый россиянин становится жертвой кибермошенников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать