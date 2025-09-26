Президент Румынии пока не готов рассекретить данные об отмене выборов в 2024 году

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что пока не готов рассекретить данные об отмене президентских выборов в конце 2024 года, однако пообещал сделать это, «когда придет время».

«В нужный момент [данные будут рассекречены]. Это несущественный момент. <…> Сейчас мы на 30% понимаем, что произошло в ноябре 2024 года. Есть еще данные, которые не опубликованы», — сказал он в интервью телеканалу Digi24.

При этом президент подчеркнул, что обнародование информации произойдет «не через пять или десять лет», а через «несколько месяцев».

Во время своей избирательной кампании Дан пообещал представить общественности доклад с доказательствами вмешательства в румынские выборы в конце 2024 года, где объяснялась причина их отмены, однако эта информация до сих пор не рассекречена.

Прошедшие в 2024 и 2025 году президентские выборы в Румынии сопровождались громкими скандалами. После того как оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску стал фаворитом в первом туре, итоги голосования были отменены решением Конституционного суда, а Джорджеску сняли с президентской гонки.

На повторных выборах в мае во втором туре победил мэр Бухареста Никушор Дан, однако его соперник, лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, обжаловал в КС итоги голосования. Политик утверждает, что результаты были сфальсифицированы. В частности, его штаб обвинил власти Молдавии в организованном подвозе избирателей. Однако суд отклонил это ходатайство как необоснованное.