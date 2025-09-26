0
НОВОСТИ

Трамп утверждает, что Турция готова отказаться от закупки нефти у РФ

10:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Турция готова отказаться от закупки российской нефти.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли президент Турции Тайип Эрдоган прекратить импорт российской нефти. «Но если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», — заявил американский лидер. «Я уверен, что он прекратит [поставки], Знаете, почему? Потому что вы можете покупать ее у множества других людей», — добавил Трамп, отметив, что куда сложнее прекратить поставки нефти из РФ было бы Венгрии и Словакии.

