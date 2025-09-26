Бойцы РФ на 3 км вклинились в оборону ВСУ и вошли в харьковское Отрадное — Марочко

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие на 3 км вклинились в оборону Вооруженных сил Украины на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в населенный пункт Отрадное, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ в ходе развития успеха по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области продвинулись более чем на 3 км от государственной границы РФ в глубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное», — сказал он.