Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону торгового корабля КНДР — Рёнхап

10:32 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону торгового корабля КНДР, который якобы нарушил морскую границу между двумя государствами. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

По информации агентства, торговое судно было вынуждено отступить. Другие подробности не приводятся.

