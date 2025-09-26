Компании – участники тендеров получат гарантию в виде цифрового финансового актива
10:38 26.09.2025
Российские компании, участвующие в тендерах, получили особый вид обеспечения — смарт-гарантию в форме цифрового финансового актива (ЦФА). Инновационный продукт Сбера делает тендерный процесс быстрее и проще.
Цифровая смарт-гарантия выпускается на блокчейн-платформе, что исключает подделку. Бенефициар получает её напрямую от банка — не нужно дополнительно проверять подлинность. Это ускоряет процесс и снижает риски для всех участников тендера.
Смарт-гарантия обеспечивает бенефициару (обладателю ЦФА) выплату, если участник тендера нарушит условия. При этом ему не надо составлять письменное требование платежа, направлять его в банк, прикладывать документы и подтверждать свои полномочия.
«Сбер предлагает банковские гарантии для госзакупок и других целей: налоговые, таможенные, гарантии исполнения обязательств по контрактам внутреннего рынка. Нам важно сделать оформление гарантий как можно более простым и быстрым, – сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Поэтому мы учли преимущества, которые дают ЦФА, и добавили этот вид обеспечения. Ряд наших клиентов уже оценили новшество. Думаю, что это решение будет востребовано, учитывая удобство и скорость, которые оно даёт».
НОВОСТИ
- 11:32 26.09.2025
- Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
- 11:20 26.09.2025
- В Ленобласти семь человек умерли после употребления суррогатного спиртного — МВД
- 11:05 26.09.2025
- Шесть вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись после ДТП в Смоленской области
- 11:00 26.09.2025
- Хуситы сообщили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву
- 10:32 26.09.2025
- Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону торгового корабля КНДР — Рёнхап
- 10:20 26.09.2025
- Бойцы РФ на 3 км вклинились в оборону ВСУ и вошли в харьковское Отрадное — Марочко
- 10:05 26.09.2025
- Минюст США предъявил обвинения экс-директору ФБР в даче ложных показаний
- 10:00 26.09.2025
- Трамп утверждает, что Турция готова отказаться от закупки нефти у РФ
- 09:32 26.09.2025
- Президент Румынии пока не готов рассекретить данные об отмене выборов в 2024 году
- 09:20 26.09.2025
- ЕК предложила продлевать санкции против РФ решением большинства в обход Венгрии — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать