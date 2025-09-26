0
Компании – участники тендеров получат гарантию в виде цифрового финансового актива

10:38 26.09.2025

Российские компании, участвующие в тендерах, получили особый вид обеспечения — смарт-гарантию в форме цифрового финансового актива (ЦФА). Инновационный продукт Сбера делает тендерный процесс быстрее и проще.

Цифровая смарт-гарантия выпускается на блокчейн-платформе, что исключает подделку. Бенефициар получает её напрямую от банка — не нужно дополнительно проверять подлинность. Это ускоряет процесс и снижает риски для всех участников тендера.

Смарт-гарантия обеспечивает бенефициару (обладателю ЦФА) выплату, если участник тендера нарушит условия. При этом ему не надо составлять письменное требование платежа, направлять его в банк, прикладывать документы и подтверждать свои полномочия.

«Сбер предлагает банковские гарантии для госзакупок и других целей: налоговые, таможенные, гарантии исполнения обязательств по контрактам внутреннего рынка. Нам важно сделать оформление гарантий как можно более простым и быстрым, – сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Поэтому мы учли преимущества, которые дают ЦФА, и добавили этот вид обеспечения. Ряд наших клиентов уже оценили новшество. Думаю, что это решение будет востребовано, учитывая удобство и скорость, которые оно даёт».

