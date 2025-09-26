Хуситы сообщили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по нескольким целям в Тель-Авиве. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием многозарядной гиперзвуковой баллистической ракеты „Палестина-2“, атаковавшей несколько важных целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив — прим. ТАСС). Операция успешно достигла своей цели», — сказал представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.