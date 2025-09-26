0
Шесть вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись после ДТП в Смоленской области

11:05 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ДТП на ж/д переезде привело к сходу с рельсов и загоранию шести вагонов с топливом в Смоленской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Поступило сообщение о ДТП на ж/д переезде в районе станции Рыжиково Руднянского МО. Произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, наблюдается сход и возгорание 6 вагонов с ГСМ», — сказали в МЧС.

