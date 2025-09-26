В Ленобласти семь человек умерли после употребления суррогатного спиртного — МВД

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек умерли и трое госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«В Ленинградской области мои коллеги из местной полиции задержали жителя деревни Гостицы. Он подозревается в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости, в результате употребления которой скончались семь человек и трое госпитализированы с отравлением», — говорится в сообщении.