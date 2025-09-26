Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которая не защищает права россиян. Такую оценку глава государства дал на состоявшейся накануне поздно вечером в Кремле встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой.

Глава ЦИК подняла вопрос о том, что БДИПЧ ОБСЕ не защищает права россиян.

«Вы правы. Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», — сказал Путин.