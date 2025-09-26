Нидерланды передадут системы Patriot на восточный фланг НАТО в ближайшее время — премьер

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды в ближайшие недели планируют передать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Польше для усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

«В ближайшие недели мы отправим в Польшу системы Patriot, и, конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками по НАТО, как лучше защитить восточную границу [альянса]», — сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV. При этом премьер не назвал количество ЗРК, которые будут размещены в восточноевропейской стране.

Помимо этого, Схоф отметил, что «реально» для ЕС перестать закупать российскую нефть с 2027 года.