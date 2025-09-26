0
0
155
НОВОСТИ

Нидерланды передадут системы Patriot на восточный фланг НАТО в ближайшее время — премьер

12:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды в ближайшие недели планируют передать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Польше для усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

«В ближайшие недели мы отправим в Польшу системы Patriot, и, конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками по НАТО, как лучше защитить восточную границу [альянса]», — сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV. При этом премьер не назвал количество ЗРК, которые будут размещены в восточноевропейской стране.

Помимо этого, Схоф отметил, что «реально» для ЕС перестать закупать российскую нефть с 2027 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 26.09.2025
Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
0
19
13:00 26.09.2025
Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан
0
22
12:35 26.09.2025
Сбер предложил бизнесу депозиты с плавающей ставкой
0
101
12:32 26.09.2025
ХАМАС готов отказаться от управления Газой, но не сложит оружие — член политбюро движения
0
115
12:20 26.09.2025
Орбан заявил, что Венгрия будет руководствоваться своими интересами по вопросу нефти из РФ
0
126
12:05 26.09.2025
80% жителей РФ в возрасте от 12 лет посещают сайты электронной торговли — Решетников
0
150
11:32 26.09.2025
Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
0
226
11:20 26.09.2025
В Ленобласти семь человек умерли после употребления суррогатного спиртного — МВД
0
216
11:05 26.09.2025
Шесть вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись после ДТП в Смоленской области
0
247
11:00 26.09.2025
Хуситы сообщили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву
0
230

Возврат к списку