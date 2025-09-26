Нидерланды передадут системы Patriot на восточный фланг НАТО в ближайшее время — премьер
12:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды в ближайшие недели планируют передать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Польше для усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
«В ближайшие недели мы отправим в Польшу системы Patriot, и, конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками по НАТО, как лучше защитить восточную границу [альянса]», — сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV. При этом премьер не назвал количество ЗРК, которые будут размещены в восточноевропейской стране.
Помимо этого, Схоф отметил, что «реально» для ЕС перестать закупать российскую нефть с 2027 года.
НОВОСТИ
- 13:05 26.09.2025
- Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
- 13:00 26.09.2025
- Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан
- 12:35 26.09.2025
- Сбер предложил бизнесу депозиты с плавающей ставкой
- 12:32 26.09.2025
- ХАМАС готов отказаться от управления Газой, но не сложит оружие — член политбюро движения
- 12:20 26.09.2025
- Орбан заявил, что Венгрия будет руководствоваться своими интересами по вопросу нефти из РФ
- 12:05 26.09.2025
- 80% жителей РФ в возрасте от 12 лет посещают сайты электронной торговли — Решетников
- 11:32 26.09.2025
- Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
- 11:20 26.09.2025
- В Ленобласти семь человек умерли после употребления суррогатного спиртного — МВД
- 11:05 26.09.2025
- Шесть вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись после ДТП в Смоленской области
- 11:00 26.09.2025
- Хуситы сообщили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать