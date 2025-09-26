0
0
151
НОВОСТИ

80% жителей РФ в возрасте от 12 лет посещают сайты электронной торговли — Решетников

12:05 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 80% россиян в возрасте от 12 лет хотя бы один раз в день посещают сайты электронной торговли. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на бизнес-диалоге «Цифровые технологии как основа зеленого развития» в ходе IV Всемирной выставки цифровой торговли в китайском городе Ханчжоу.

«Ресурсы электронной коммерции посещают не менее одного раза в день 80% жителей страны в возрасте от 12 лет», — сказал министр.

По его словам, сегодня более 15% розничной торговли в России осуществляется через интернет, и более половины этого объема обеспечивается торговыми площадками.

