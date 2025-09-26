80% жителей РФ в возрасте от 12 лет посещают сайты электронной торговли — Решетников
12:05 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 80% россиян в возрасте от 12 лет хотя бы один раз в день посещают сайты электронной торговли. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на бизнес-диалоге «Цифровые технологии как основа зеленого развития» в ходе IV Всемирной выставки цифровой торговли в китайском городе Ханчжоу.
«Ресурсы электронной коммерции посещают не менее одного раза в день 80% жителей страны в возрасте от 12 лет», — сказал министр.
По его словам, сегодня более 15% розничной торговли в России осуществляется через интернет, и более половины этого объема обеспечивается торговыми площадками.
НОВОСТИ
- 13:05 26.09.2025
- Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
- 13:00 26.09.2025
- Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан
- 12:35 26.09.2025
- Сбер предложил бизнесу депозиты с плавающей ставкой
- 12:32 26.09.2025
- ХАМАС готов отказаться от управления Газой, но не сложит оружие — член политбюро движения
- 12:20 26.09.2025
- Орбан заявил, что Венгрия будет руководствоваться своими интересами по вопросу нефти из РФ
- 12:00 26.09.2025
- Нидерланды передадут системы Patriot на восточный фланг НАТО в ближайшее время — премьер
- 11:32 26.09.2025
- Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
- 11:20 26.09.2025
- В Ленобласти семь человек умерли после употребления суррогатного спиртного — МВД
- 11:05 26.09.2025
- Шесть вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись после ДТП в Смоленской области
- 11:00 26.09.2025
- Хуситы сообщили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать