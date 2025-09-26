Орбан заявил, что Венгрия будет руководствоваться своими интересами по вопросу нефти из РФ
12:20 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что страна будет самостоятельно принимать решения по вопросу импорта нефти из РФ, руководствуясь прежде всего своими экономическими интересами.
«Нам [с США] не нужно принимать аргументы друг друга. <…> Нам просто нужно четко говорить о наших интересах и слушать друг друга, как друзья, а потом каждый будет поступать так, как хочет», — сказал Орбан в интервью радио Kossuth, его слова приводит агентство Bloomberg.
Премьер-министр подчеркнул, что отказ от поставок российских энергоносителей сильно ударит по экономике Венгрии, поскольку страна не имеет выхода к морю. По его словам, отключение от трубопроводных источников энергии немедленно приведет к падению объемов производства в Венгрии на 4%.
НОВОСТИ
- 13:05 26.09.2025
- Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
- 13:00 26.09.2025
- Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан
- 12:35 26.09.2025
- Сбер предложил бизнесу депозиты с плавающей ставкой
- 12:32 26.09.2025
- ХАМАС готов отказаться от управления Газой, но не сложит оружие — член политбюро движения
- 12:05 26.09.2025
- 80% жителей РФ в возрасте от 12 лет посещают сайты электронной торговли — Решетников
- 12:00 26.09.2025
- Нидерланды передадут системы Patriot на восточный фланг НАТО в ближайшее время — премьер
- 11:32 26.09.2025
- Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
- 11:20 26.09.2025
- В Ленобласти семь человек умерли после употребления суррогатного спиртного — МВД
- 11:05 26.09.2025
- Шесть вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись после ДТП в Смоленской области
- 11:00 26.09.2025
- Хуситы сообщили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать