Орбан заявил, что Венгрия будет руководствоваться своими интересами по вопросу нефти из РФ

12:20 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что страна будет самостоятельно принимать решения по вопросу импорта нефти из РФ, руководствуясь прежде всего своими экономическими интересами.

«Нам [с США] не нужно принимать аргументы друг друга. <…> Нам просто нужно четко говорить о наших интересах и слушать друг друга, как друзья, а потом каждый будет поступать так, как хочет», — сказал Орбан в интервью радио Kossuth, его слова приводит агентство Bloomberg.

Премьер-министр подчеркнул, что отказ от поставок российских энергоносителей сильно ударит по экономике Венгрии, поскольку страна не имеет выхода к морю. По его словам, отключение от трубопроводных источников энергии немедленно приведет к падению объемов производства в Венгрии на 4%.

