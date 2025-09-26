ХАМАС готов отказаться от управления Газой, но не сложит оружие — член политбюро движения
12:32 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное палестинское движение ХАМАС готово отказаться от управления сектором Газа, но его нельзя исключать из переговорных процессов и оно не сложит оружие, заявил член политбюро движения Гази Хамад в интервью американскому телеканалу CNN. Фрагменты интервью были частично опубликованы на сайте телеканала.
«Что касается управления Газой, то мы готовы выйти из управления Газой, у нас нет с этим проблем». — утверждал Хамад. При этом он подчеркнул, что «ХАМАС — это часть палестинского общества, и нельзя исключить ХАМАС [из переговорного процесса и обсуждения других вопросов]». Хамад также заявил, что вооруженное крыло организации имеет «законное и легальное право на использование оружия» для борьбы с оккупацией, добавив, что ХАМАС «никогда не сдастся».
Хамад заявил, что на данный момент переговорный процесс полностью заморожен. Часть вины за срыв переговоров он возложил на США, так как они «не являются честными и нейтральными посредниками».
