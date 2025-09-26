0
0
119
НОВОСТИ

ХАМАС готов отказаться от управления Газой, но не сложит оружие — член политбюро движения

12:32 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово отказаться от управления сектором Газа, но его нельзя исключать из переговорных процессов и оно не сложит оружие, заявил член политбюро движения Гази Хамад в интервью американскому телеканалу CNN. Фрагменты интервью были частично опубликованы на сайте телеканала.

«Что касается управления Газой, то мы готовы выйти из управления Газой, у нас нет с этим проблем». — утверждал Хамад. При этом он подчеркнул, что «ХАМАС — это часть палестинского общества, и нельзя исключить ХАМАС [из переговорного процесса и обсуждения других вопросов]». Хамад также заявил, что вооруженное крыло организации имеет «законное и легальное право на использование оружия» для борьбы с оккупацией, добавив, что ХАМАС «никогда не сдастся».

Хамад заявил, что на данный момент переговорный процесс полностью заморожен. Часть вины за срыв переговоров он возложил на США, так как они «не являются честными и нейтральными посредниками».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 26.09.2025
Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
0
19
13:00 26.09.2025
Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан
0
22
12:35 26.09.2025
Сбер предложил бизнесу депозиты с плавающей ставкой
0
101
12:20 26.09.2025
Орбан заявил, что Венгрия будет руководствоваться своими интересами по вопросу нефти из РФ
0
126
12:05 26.09.2025
80% жителей РФ в возрасте от 12 лет посещают сайты электронной торговли — Решетников
0
150
12:00 26.09.2025
Нидерланды передадут системы Patriot на восточный фланг НАТО в ближайшее время — премьер
0
153
11:32 26.09.2025
Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
0
226
11:20 26.09.2025
В Ленобласти семь человек умерли после употребления суррогатного спиртного — МВД
0
216
11:05 26.09.2025
Шесть вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись после ДТП в Смоленской области
0
247
11:00 26.09.2025
Хуситы сообщили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву
0
230

Возврат к списку