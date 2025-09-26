Сбер предложил бизнесу депозиты с плавающей ставкой

12:35

«Ключевая ставка минус 1 процентный пункт» ― такова формула специального предложения для новых клиентов СберБизнеса при размещении средств от трех месяцев. Процентная ставка непосредственно связана с ключевой ставкой Центрального банка и подстраивается под её изменения. Величина ставки меняется в зависимости от срока размещения денежных средств: чем дольше срок депозита, тем выше возможная доходность.

На сроках от 7 до 29 дней ставка рассчитывается по формуле ― ключевая ставка минус 1,8 процентных пункта. На сроках от 30 до 89 дней – ключевая ставка минус 1,5 п.п. На сроках от 90 до 1096 дней: ключевая ставка минус 1 п.п.

Таким образом, при текущей ключевой ставке в 17% по долгосрочным инвестициям от 90 до 1096 дней — ставка составит 16%. Воспользоваться предложением смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые не имели расчётного счёта в Сбере за последние шесть месяцев.