Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии приняло решение о признании левого движения «Антифа» террористической организацией. Об этом в интервью радио Kossuth заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова на своей странице в соцсети X привел госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

Орбан указал, что правительство составит список связанных с «Антифа» групп и будет «решительно им противодействовать».