Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
13:05 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о решимости защищать права его страны в Средиземноморье и заниматься там добычей ресурсов.
«Турция не претендует на чьи-либо права или суверенитет, однако в то же время она полна решимости защищать свои собственные права и интересы. Наш подход к ресурсам Средиземноморья ясен, мы будем получать свою долю этих ресурсов и сотрудничать с нашими соседями, основываясь на принципе взаимной выгоды. Решительная позиция Турции приводит к перестановке баланса сил в регионе. Теперь у Турции есть голос за столом переговоров, она принимает решения и руководит процессом», — сказал турецкий лидер журналистам своего пула по возвращении из США.
НОВОСТИ
- 13:00 26.09.2025
- Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан
- 12:35 26.09.2025
- Сбер предложил бизнесу депозиты с плавающей ставкой
- 12:32 26.09.2025
- ХАМАС готов отказаться от управления Газой, но не сложит оружие — член политбюро движения
- 12:20 26.09.2025
- Орбан заявил, что Венгрия будет руководствоваться своими интересами по вопросу нефти из РФ
- 12:05 26.09.2025
- 80% жителей РФ в возрасте от 12 лет посещают сайты электронной торговли — Решетников
- 12:00 26.09.2025
- Нидерланды передадут системы Patriot на восточный фланг НАТО в ближайшее время — премьер
- 11:32 26.09.2025
- Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
- 11:20 26.09.2025
- В Ленобласти семь человек умерли после употребления суррогатного спиртного — МВД
- 11:05 26.09.2025
- Шесть вагонов с топливом сошли с рельсов и загорелись после ДТП в Смоленской области
- 11:00 26.09.2025
- Хуситы сообщили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать