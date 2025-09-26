Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о решимости защищать права его страны в Средиземноморье и заниматься там добычей ресурсов.

«Турция не претендует на чьи-либо права или суверенитет, однако в то же время она полна решимости защищать свои собственные права и интересы. Наш подход к ресурсам Средиземноморья ясен, мы будем получать свою долю этих ресурсов и сотрудничать с нашими соседями, основываясь на принципе взаимной выгоды. Решительная позиция Турции приводит к перестановке баланса сил в регионе. Теперь у Турции есть голос за столом переговоров, она принимает решения и руководит процессом», — сказал турецкий лидер журналистам своего пула по возвращении из США.