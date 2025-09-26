0
НОВОСТИ

Эксперты не верят, что глава ЕК удалила переписку с Макроном для экономии памяти телефона

13:20 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты считают неправдоподобными объяснения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая удалила переписку с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, якобы чтобы освободить место на телефоне. Об этом пишет европейское издание Politico.

«Милое объяснение, но сложно в этом поверить. Давайте без глупостей, сейчас же не 1990-е», — заявил изданию эксперт по кибербезопасности Лукаш Олейник. По его словам, удаление переписки имеет смысл с точки зрения безопасности, но также ослабляет общественный контроль за деятельностью политиков.

Специалисты отмечают, что текстовые сообщения практически не занимают места на современных телефонах. Чтобы значительно загрузить память телефона, нужны «сотни тысяч» сообщений.

Ранее на брифинге представитель ЕК Олоф Гилл заявил, что сообщения удаляются автоматически ради сохранения памяти, иначе «телефон бы загорелся». Другой представитель Еврокомиссии указал на соображения безопасности, подчеркнув, что удаление переписки помогает не допускать утечек.

Фон дер Ляйен в очередной раз оказалась в центре скандала из-за текстовых сообщений Макрону. Как заявила венгерский евродепутат Кинга Гал, являющаяся заместителем лидера фракции «Патриоты Европы», европейский омбудсмен начал расследование переписки главы ЕК с французским президентом по поводу сделки ЕС с Южноамериканским общим рынком «Меркосур». Как и в случае со скандалом вокруг Pfizer, эти сообщения тоже пропали.

