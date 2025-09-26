0
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области — Минобороны

13:32 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области», — говорится в сообщении.

