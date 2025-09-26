Росфинмониторинг фиксирует рост несовершеннолетних среди дропперов
14:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В дропперские схемы все чаще начали вовлекаться несовершеннолетние, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева на XXII Международном банковском форуме.
«Видим, что все больше вовлекается несовершеннолетних», — сказала она.
Она указала, что к незаконной деятельности привлекается молодежь от 14 лет.
НОВОСТИ
- 14:32 26.09.2025
- Лукашенко сообщил о возможности строительства второй АЭС в Белоруссии
- 14:12 26.09.2025
- Сырский назвал сложной для ВСУ ситуацию на фронте сразу на четырех направлениях
- 13:32 26.09.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области — Минобороны
- 13:20 26.09.2025
- Эксперты не верят, что глава ЕК удалила переписку с Макроном для экономии памяти телефона
- 13:05 26.09.2025
- Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
- 13:00 26.09.2025
- Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан
- 12:35 26.09.2025
- Сбер предложил бизнесу депозиты с плавающей ставкой
- 12:32 26.09.2025
- ХАМАС готов отказаться от управления Газой, но не сложит оружие — член политбюро движения
- 12:20 26.09.2025
- Орбан заявил, что Венгрия будет руководствоваться своими интересами по вопросу нефти из РФ
- 12:05 26.09.2025
- 80% жителей РФ в возрасте от 12 лет посещают сайты электронной торговли — Решетников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать