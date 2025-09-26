0
0
97
НОВОСТИ

Росфинмониторинг фиксирует рост несовершеннолетних среди дропперов

14:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В дропперские схемы все чаще начали вовлекаться несовершеннолетние, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева на XXII Международном банковском форуме.

«Видим, что все больше вовлекается несовершеннолетних», — сказала она.

Она указала, что к незаконной деятельности привлекается молодежь от 14 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 26.09.2025
Лукашенко сообщил о возможности строительства второй АЭС в Белоруссии
0
26
14:12 26.09.2025
Сырский назвал сложной для ВСУ ситуацию на фронте сразу на четырех направлениях
0
94
13:32 26.09.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области — Минобороны
0
157
13:20 26.09.2025
Эксперты не верят, что глава ЕК удалила переписку с Макроном для экономии памяти телефона
0
176
13:05 26.09.2025
Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
0
199
13:00 26.09.2025
Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан
0
179
12:35 26.09.2025
Сбер предложил бизнесу депозиты с плавающей ставкой
0
228
12:32 26.09.2025
ХАМАС готов отказаться от управления Газой, но не сложит оружие — член политбюро движения
0
232
12:20 26.09.2025
Орбан заявил, что Венгрия будет руководствоваться своими интересами по вопросу нефти из РФ
0
238
12:05 26.09.2025
80% жителей РФ в возрасте от 12 лет посещают сайты электронной торговли — Решетников
0
240

Возврат к списку