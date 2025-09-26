Росфинмониторинг фиксирует рост несовершеннолетних среди дропперов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В дропперские схемы все чаще начали вовлекаться несовершеннолетние, заявила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева на XXII Международном банковском форуме.

«Видим, что все больше вовлекается несовершеннолетних», — сказала она.

Она указала, что к незаконной деятельности привлекается молодежь от 14 лет.