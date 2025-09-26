0
Сырский назвал сложной для ВСУ ситуацию на фронте сразу на четырех направлениях

14:12 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая ситуация на фронте для ВСУ остается сложной, напряженная обстановка, в частности, сохраняется сразу на четырех направлениях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Что касается общей ситуации на фронте, она остается сложной», — сказал он на встрече с журналистами.

По словам главкома ВСУ, активные боевые действия идут на красноармейском (украинское название — покровское) направлении на подконтрольной Киеву территории на западе ДНР, а также на добропольском (северо-запад ДНР), лиманском (север ДНР) и новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) участках фронта.

