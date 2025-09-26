Лукашенко сообщил о возможности строительства второй АЭС в Белоруссии
14:32 26.09.2025 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства еще одной атомной электростанции в республике с расчетом в том числе и на обеспечение электроэнергией новых регионов России.
"Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу в Кремле. Его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.
"Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - сказал на это Путин.
"Да. Это самое главное", - согласился президент Белоруссии.
Президент РФ пошутил, что запуском первой атомной электростанции в Белоруссии создан конкурент для "Газпрома".
