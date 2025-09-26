Умер кинорежиссер и телерадиоведущий Тигран Кеосаян

Обсудить на форуме

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа, российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она в своем телеграм-канале.