ЕС хочет согласовать кредит Украине за счет активов РФ до конца 2025 года — Bloomberg
15:12 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз рассчитывает утвердить механизм кредитования Украины за счет замороженных российских активов до конца 2025 года, чтобы в 2026 году начать выделять транши Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее европейское издание Politico сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) вынесла предложение о выделении Киеву «репарационного кредита» за счет активов РФ на сумму 140 млрд евро.
