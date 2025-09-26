0
НОВОСТИ

ЕС хочет согласовать кредит Украине за счет активов РФ до конца 2025 года — Bloomberg

15:12 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассчитывает утвердить механизм кредитования Украины за счет замороженных российских активов до конца 2025 года, чтобы в 2026 году начать выделять транши Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее европейское издание Politico сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) вынесла предложение о выделении Киеву «репарационного кредита» за счет активов РФ на сумму 140 млрд евро.

