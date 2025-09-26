Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать военные самолеты РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления о готовности стран НАТО сбивать российские военные самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство альянса, являются безответственными, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, сообщившего о том, что дипломаты из Великобритании, Германии и Франции провели встречу с российскими официальными лицами, на которой выразили протест против того, что они назвали нарушениями воздушного пространства в Польше и Эстонии, а также предупредили о готовности сбивать российские самолеты.

«Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственное заявление. Очень безответственное, потому что обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то, беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.