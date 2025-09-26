Положение Украины на фронтах и переговорная позиция ухудшаются — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальное положение дел на фронтах и переговорная позиция Украины с каждым днем ухудшаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, комментируя совет Зеленского в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что они знают местонахождение бомбоубежищ, отметил, что тот пытается убедить своих спонсоров в том, что он хороший вояка.

«Между тем, реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», — подчеркнул он.