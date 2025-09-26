Положение Украины на фронтах и переговорная позиция ухудшаются — Песков
16:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реальное положение дел на фронтах и переговорная позиция Украины с каждым днем ухудшаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, комментируя совет Зеленского в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что они знают местонахождение бомбоубежищ, отметил, что тот пытается убедить своих спонсоров в том, что он хороший вояка.
«Между тем, реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 15:32 26.09.2025
- Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать военные самолеты РФ
- 15:12 26.09.2025
- ЕС хочет согласовать кредит Украине за счет активов РФ до конца 2025 года — Bloomberg
- 15:00 26.09.2025
- Умер кинорежиссер и телерадиоведущий Тигран Кеосаян
- 14:32 26.09.2025
- Лукашенко сообщил о возможности строительства второй АЭС в Белоруссии
- 14:12 26.09.2025
- Сырский назвал сложной для ВСУ ситуацию на фронте сразу на четырех направлениях
- 14:00 26.09.2025
- Росфинмониторинг фиксирует рост несовершеннолетних среди дропперов
- 13:32 26.09.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области — Минобороны
- 13:20 26.09.2025
- Эксперты не верят, что глава ЕК удалила переписку с Макроном для экономии памяти телефона
- 13:05 26.09.2025
- Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
- 13:00 26.09.2025
- Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать