0
0
0
НОВОСТИ

Положение Украины на фронтах и переговорная позиция ухудшаются — Песков

16:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальное положение дел на фронтах и переговорная позиция Украины с каждым днем ухудшаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, комментируя совет Зеленского в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что они знают местонахождение бомбоубежищ, отметил, что тот пытается убедить своих спонсоров в том, что он хороший вояка.

«Между тем, реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 26.09.2025
Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать военные самолеты РФ
0
110
15:12 26.09.2025
ЕС хочет согласовать кредит Украине за счет активов РФ до конца 2025 года — Bloomberg
0
133
15:00 26.09.2025
Умер кинорежиссер и телерадиоведущий Тигран Кеосаян
0
160
14:32 26.09.2025
Лукашенко сообщил о возможности строительства второй АЭС в Белоруссии
0
201
14:12 26.09.2025
Сырский назвал сложной для ВСУ ситуацию на фронте сразу на четырех направлениях
0
248
14:00 26.09.2025
Росфинмониторинг фиксирует рост несовершеннолетних среди дропперов
0
229
13:32 26.09.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области — Минобороны
0
271
13:20 26.09.2025
Эксперты не верят, что глава ЕК удалила переписку с Макроном для экономии памяти телефона
0
272
13:05 26.09.2025
Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
0
285
13:00 26.09.2025
Венгрия приняла решение о признании движения «Антифа» террористическим — Орбан
0
257

Возврат к списку