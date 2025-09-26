0
0
0
НОВОСТИ

Число выявленных в России дропов достигло 1,2 млн человек

16:12 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выявленных дропперов (подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных средств) насчитывает уже 1,2 млн человек. Об этом журналистам заявил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля на XXII Международном банковском форуме.

«Сейчас в базе дропов где-то 1 млн 200 тыс. человек», — сказал он, уточнив, что каждый месяц выявляется порядка 100 тыс. счетов дропов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 26.09.2025
Положение Украины на фронтах и переговорная позиция ухудшаются — Песков
0
43
15:32 26.09.2025
Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать военные самолеты РФ
0
110
15:12 26.09.2025
ЕС хочет согласовать кредит Украине за счет активов РФ до конца 2025 года — Bloomberg
0
133
15:00 26.09.2025
Умер кинорежиссер и телерадиоведущий Тигран Кеосаян
0
160
14:32 26.09.2025
Лукашенко сообщил о возможности строительства второй АЭС в Белоруссии
0
201
14:12 26.09.2025
Сырский назвал сложной для ВСУ ситуацию на фронте сразу на четырех направлениях
0
248
14:00 26.09.2025
Росфинмониторинг фиксирует рост несовершеннолетних среди дропперов
0
229
13:32 26.09.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области — Минобороны
0
271
13:20 26.09.2025
Эксперты не верят, что глава ЕК удалила переписку с Макроном для экономии памяти телефона
0
272
13:05 26.09.2025
Турция будет использовать свои права в Средиземноморье и добывать ресурсы — Эрдоган
0
285

Возврат к списку