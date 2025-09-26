Число выявленных в России дропов достигло 1,2 млн человек
16:12 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выявленных дропперов (подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных средств) насчитывает уже 1,2 млн человек. Об этом журналистам заявил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля на XXII Международном банковском форуме.
«Сейчас в базе дропов где-то 1 млн 200 тыс. человек», — сказал он, уточнив, что каждый месяц выявляется порядка 100 тыс. счетов дропов.
