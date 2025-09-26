0
НОВОСТИ

На запорожском направлении уничтожена диверсионная группа ГУР Украины

16:32 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионно-разведывательная группа ГУР Минобороны Украины уничтожена на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

«На запорожском направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа ГУР МО Украины», — сказал собеседник агентства, уточнив, что это произошло 17 сентября.

