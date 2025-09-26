Госдолг Украины только за август вырос почти на $6,6 млрд

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа составил более $192 млрд, увеличившись за один месяц сразу на $6,58 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Как следует из отчета на сайте ведомства, внешний долг Украины из общей суммы госдолга в августе составил 75,34% — 5,989 трлн гривен, или $145,17 млрд. Внутренний долг страны достиг 24,66%, составив 1,961 трлн гривен, или $47,54 млрд.

За июль государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился лишь на $1,29 млрд, а месяцем ранее — почти на $4 млрд.

19 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что государственный долг Украины к середине сентября превысил 101% ВВП страны, достигнув $254,2 млрд. При этом ранее местное издание «Экономическая правда» уже спрогнозировало, что в текущем году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП.