0
0
108
НОВОСТИ

Госдолг Украины только за август вырос почти на $6,6 млрд

17:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа составил более $192 млрд, увеличившись за один месяц сразу на $6,58 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Как следует из отчета на сайте ведомства, внешний долг Украины из общей суммы госдолга в августе составил 75,34% — 5,989 трлн гривен, или $145,17 млрд. Внутренний долг страны достиг 24,66%, составив 1,961 трлн гривен, или $47,54 млрд.

За июль государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился лишь на $1,29 млрд, а месяцем ранее — почти на $4 млрд.

19 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что государственный долг Украины к середине сентября превысил 101% ВВП страны, достигнув $254,2 млрд. При этом ранее местное издание «Экономическая правда» уже спрогнозировало, что в текущем году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:38 26.09.2025
Названы победители кейс-чемпионата Сбера по Process Mining
0
18
17:32 26.09.2025
Сакс назвал плохим знаком присутствие Келлога на полях ГА ООН
0
52
17:12 26.09.2025
Израиль уничтожит лидеров шиитских группировок в Ираке, если они атакуют его — Нетаньяху
0
99
16:32 26.09.2025
На запорожском направлении уничтожена диверсионная группа ГУР Украины
0
181
16:12 26.09.2025
Число выявленных в России дропов достигло 1,2 млн человек
0
206
16:00 26.09.2025
Положение Украины на фронтах и переговорная позиция ухудшаются — Песков
0
218
15:32 26.09.2025
Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать военные самолеты РФ
0
251
15:12 26.09.2025
ЕС хочет согласовать кредит Украине за счет активов РФ до конца 2025 года — Bloomberg
0
236
15:00 26.09.2025
Умер кинорежиссер и телерадиоведущий Тигран Кеосаян
0
281
14:32 26.09.2025
Лукашенко сообщил о возможности строительства второй АЭС в Белоруссии
0
287

Возврат к списку