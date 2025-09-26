Израиль уничтожит лидеров шиитских группировок в Ираке, если они атакуют его — Нетаньяху

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль готов уничтожить лидеров действующих в Ираке шиитских вооруженных формирований, если они атакуют территорию еврейского государства. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с таким предостережением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Эти вооруженные формирования в Ираке пока еще сдерживаются. И их лидеры, если они атакуют Израиль, тоже будут устранены», — заявил он, напомнив о том, что ранее Израиль ликвидировал руководство многих противостоящих ему сил на Ближнем Востоке.