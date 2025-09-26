Сакс назвал плохим знаком присутствие Келлога на полях ГА ООН
17:32 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс назвал «плохим знаком» и «безответственным» шагом присутствие спецпосланника президента США по Украине американского генерала Кита Келлога в зале Генеральной Ассамблеи ООН.
«В зале Генеральной Ассамблеи был, например, генерал Келлог. Если американский генерал находится в зале Генеральной Ассамблеи ООН и общается с различными делегациями, на мой взгляд, это плохой знак», — сказал Сакс ТАСС на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«По моему мнению, со стороны правительства США в любом случае безответственно выставлять военного в зале Генеральной Ассамблеи», — добавил он. По словам Сакса, Келлог является «сторонником жесткой линии» и «представляет военно-промышленный комплекс».
