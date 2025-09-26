Зеленский просил Трампа на встрече передать Киеву ракеты «Томагавк»
18:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить Украине крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk). Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на знакомые с ходом встречи источники.
Зеленский косвенно подтвердил эту информацию в интервью программе Axios Show. Он сказал, что просил у Трампа некий ранее не поставлявшийся Украине вид вооружений, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь.
Как отмечает The Telegraph, на данный момент неизвестно, планирует ли Трамп удовлетворять просьбу Зеленского.
Дальность полета «Томагавка» составляет 2,5 тыс. км, она может нести до 450 кг взрывчатки. Стоимость одной ракеты составляет около $2 млн.
