0
0
108
НОВОСТИ

Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $70 за баррель

18:40 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $70 за баррель впервые с 1 августа 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 17:03 мск, цена Brent росла на 0,59% — до $70,05 за баррель.

К 17:08 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $70,25 (+0,88%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре рос на 1,14%, до $65,93 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 26.09.2025
Литву охватила цепная реакция отказов деятелей культуры сотрудничать с президентом страны
0
0
18:00 26.09.2025
Зеленский просил Трампа на встрече передать Киеву ракеты «Томагавк»
0
189
17:38 26.09.2025
Названы победители кейс-чемпионата Сбера по Process Mining
0
194
17:32 26.09.2025
Сакс назвал плохим знаком присутствие Келлога на полях ГА ООН
0
259
17:12 26.09.2025
Израиль уничтожит лидеров шиитских группировок в Ираке, если они атакуют его — Нетаньяху
0
249
17:00 26.09.2025
Госдолг Украины только за август вырос почти на $6,6 млрд
0
247
16:32 26.09.2025
На запорожском направлении уничтожена диверсионная группа ГУР Украины
0
302
16:12 26.09.2025
Число выявленных в России дропов достигло 1,2 млн человек
0
324
16:00 26.09.2025
Положение Украины на фронтах и переговорная позиция ухудшаются — Песков
0
323
15:32 26.09.2025
Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать военные самолеты РФ
0
341

Возврат к списку