Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $70 за баррель
18:40 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $70 за баррель впервые с 1 августа 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 17:03 мск, цена Brent росла на 0,59% — до $70,05 за баррель.
К 17:08 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $70,25 (+0,88%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре рос на 1,14%, до $65,93 за баррель.
