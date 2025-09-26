Названы победители кейс-чемпионата Сбера по Process Mining

17:38

Более 800 человек — студенты из почти 100 вузов России и участники «Школы 21» — соревновались во втором кейс-чемпионате по Process Mining, который провели Сбер и «Школа 21». Финал состоялся 26 сентября в кампусах «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде, а также в технохабе Сбера в Екатеринбурге. В финал чемпионата вышли 150 человек.

Студентам и участникам «Школы 21» предстояло проанализировать и улучшить масштабный и очень запутанный процесс. Конкурс развивает навыки анализа и оптимизации бизнес-процессов, позволяет применить теоретические знания на практике и освоить современные инструменты и методы решения прикладных задач бизнеса. Результаты финалистов высоко оценило жюри — эксперты Сбера по Process Mining.

Лучшими признаны команды «Дикий Mining» (Москва), «ISTeam» (Казань), «School21_NN_Team_1» (Нижний Новгород), «Агенты БСА» (Новосибирск) и «Железная логика» (Екатеринбург). Победители получили сертификаты призеров кейс-чемпионата, а также возможность пройти стажировку в Сбере в командах, которые работают с Process Mining.

«До участия в кейс-чемпионате Сбера мы не были знакомы с Process Mining, – рассказали победители из «Дикий Mining». – Кейс-чемпионат - это уникальная возможность получить первый опыт, по мере участия в мероприятии мы узнавали много нового об этой технологии от организаторов. И конечно, мы будем участвовать в подобных мероприятиях и в будущем!».

«Кейс-чемпионат помог прокачать нам ценные навыки - умение замечать детали и рационально мыслить, – отметили в «Железной логике». – А формат очного финала позволил погрузиться в атмосферу реальной командной работы, почувствовать себя частью большой профессиональной среды».