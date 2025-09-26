0
0
101
НОВОСТИ

Трамп заявил, что сделка по Газе, «вероятно, достигнута»

20:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сделка по урегулированию конфликта в секторе Газа, «вероятно, достигнута», заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

«Думаю, что, сделка по Газе, вероятно, достигнута. Мы очень близки к сделке по Газе», — заявил Трамп. «Я думаю, это сделка, которая позволит нам вернуть заложников. Эта сделка положит конец войне», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 26.09.2025
Дальше уже российскую армию трудно будет остановить — Лукашенко
0
24
19:20 26.09.2025
Литву охватила цепная реакция отказов деятелей культуры сотрудничать с президентом страны
0
185
18:40 26.09.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $70 за баррель
0
224
18:00 26.09.2025
Зеленский просил Трампа на встрече передать Киеву ракеты «Томагавк»
0
311
17:38 26.09.2025
Названы победители кейс-чемпионата Сбера по Process Mining
0
273
17:32 26.09.2025
Сакс назвал плохим знаком присутствие Келлога на полях ГА ООН
0
382
17:12 26.09.2025
Израиль уничтожит лидеров шиитских группировок в Ираке, если они атакуют его — Нетаньяху
0
348
17:00 26.09.2025
Госдолг Украины только за август вырос почти на $6,6 млрд
0
333
16:32 26.09.2025
На запорожском направлении уничтожена диверсионная группа ГУР Украины
0
374
16:12 26.09.2025
Число выявленных в России дропов достигло 1,2 млн человек
0
401

Возврат к списку