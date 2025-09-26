Трамп заявил, что сделка по Газе, «вероятно, достигнута»
20:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сделка по урегулированию конфликта в секторе Газа, «вероятно, достигнута», заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
«Думаю, что, сделка по Газе, вероятно, достигнута. Мы очень близки к сделке по Газе», — заявил Трамп. «Я думаю, это сделка, которая позволит нам вернуть заложников. Эта сделка положит конец войне», — добавил он.
