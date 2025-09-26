0
НОВОСТИ

Дальше уже российскую армию трудно будет остановить — Лукашенко

20:40 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российскую армию уже сложно будет остановить, потому что крупные населенные пункты уже почти освобождены.

«Я вот так смотрю географически, а что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить», — сказал он после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

