Дальше уже российскую армию трудно будет остановить — Лукашенко
20:40 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российскую армию уже сложно будет остановить, потому что крупные населенные пункты уже почти освобождены.
«Я вот так смотрю географически, а что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить», — сказал он после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
