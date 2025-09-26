ВККС прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Момотова

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ досрочно прекратила полномочия судьи Верховного суда, председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, к которому ранее Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении имущества в доход государства. Об этом сказано на сайте ВККС.

«ВККС прекратила полномочия Момотова В. В, судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря Пленума Верховного суда Российской Федерации в связи с письменным заявлением об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“, — сказано в сообщении на сайте.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньона Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года Момотов избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.