Глава МИД Венгрии считает, что Зеленский сошел с ума

22:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками сказал, что Владимир Зеленский сошел с ума.

«Владимир Зеленский сошел с ума от антивенгерских настроений», — написал дипломат на своей странице в соцсети.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждал в докладе Владимиру Зеленскому о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками для разведки промышленного потенциала в приграничных районах.

