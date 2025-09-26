Глава МИД Венгрии считает, что Зеленский сошел с ума
22:00 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками сказал, что Владимир Зеленский сошел с ума.
«Владимир Зеленский сошел с ума от антивенгерских настроений», — написал дипломат на своей странице в соцсети.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждал в докладе Владимиру Зеленскому о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками для разведки промышленного потенциала в приграничных районах.
