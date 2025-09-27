0
НОВОСТИ

Обвинение по делу о смертельном отравлении алкоголем предъявлено двум жителям Ленобласти

10:30 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинение в производстве и сбыте алкогольной продукции, повлекшее смерть по неосторожности двух и более лиц, предъявлено двум жителям Ленинградской области. Об этом сообщает СУ СК по региону.

«Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

