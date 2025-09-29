Партия Санду может сохранить контроль над парламентом после распределения мандатов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) может сохранить большинство в парламенте по итогам выборов 28 сентября после распределения депутатских мандатов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после подсчета 99,52% протоколов.

Так, ПДС получила 50,03% голосов, Патриотический блок — 24,26%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 7,99%, «Наша партия» — 6,21%, партия «Демократия дома» — 5,63%.

Согласно этим данным, ПДС может получить 55 мандатов в 101-местном парламенте, Патриотический блок — 26, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 8, «Наша партия» — 6, партия «Демократия дома» — 6. Такой перевес партия власти может получить благодаря перераспределению голосов не прошедших в парламент избирательных конкурентов. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК.

Примечательно, что оппозиция выиграла выборы на территории Молдавии, где ПДС получила 44,13% голосов, а прошедшие в парламент оппозиционные партии — суммарно 49,54%. Патриотический блок — 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%.

К этим выборам власти Молдавии увеличили число избирательных участков за рубежом с 234 до 301, в основном в западных странах. На них была отправлена почти четверть избирательных бюллетеней — 864 тыс., тогда как для голосования внутри страны их было около 2,7 млн. В России, где проживают сотни тысяч молдаван, как и в прошлом году на президентских выборах, работали лишь два участка — в помещениях консульства и посольства Молдавии в Москве. На них проголосовали 4 109 человек. Также втрое было сокращено количество избирательных участков для русскоязычных молдаван, проживающих в Приднестровье. В течение дня доступ к участкам блокировался полицией. Оппозиция Молдавии обвинила власти в искусственном сокращении числа избирательных участков на территориях, где они не пользуются поддержкой, и увеличении в других местах.