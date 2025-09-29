Россия имеет 31 млрд т запасов нефти, из них рентабельна лишь половина — Цивилев

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие запасы нефти в России оцениваются в 31 млрд т, из них рентабельна лишь половина из-за существенной доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Об этом сказал министр энергетики России Сергей Цивилев в интервью корпоративному журналу «Транснефти» ТТН.

«Надо отметить, доля нефти во всем мире смещается в сторону трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Общие запасы нефти в России оцениваются в 31 млрд т, но лишь около половины из них являются рентабельными из-за существенной доли ТРИЗ. В 2024 году в общем объеме добычи она составила около 60%», — сказал он.