Войны РФ с Европой быть не должно, но «нужно быть начеку» — Медведев

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войны России с Европой быть не должно, однако РФ все равно стоит «быть начеку». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Ее быть не должно», — написал он, добавив, что при этом «вероятность роковой случайности существует всегда». «Поэтому нужно быть начеку», — отметил Медведев.