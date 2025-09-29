Шор заявил, что в Молдавии находятся несколько тысяч солдат НАТО
14:12 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контингент из нескольких тысяч солдат НАТО находится на сегодняшний день на территории Молдавии. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
«Сегодня мы знаем, что в Молдове находятся, по нашим оценкам, несколько тысяч солдат НАТО. У нас есть информация, что европейские лидеры хотят превратить Молдову во вторую Украину, им нужна война не своими руками. Именно поэтому Молдова последние полгода насыщалась оружием», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Политик подчеркнул, что Запад стремится превратить страну в полигон для своих экспериментов.
