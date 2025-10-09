Китай внес 14 оборонных западных компаний в список неблагонадежных организаций

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти внесли 14 компаний оборонно-промышленного комплекса США и нескольких других западных стран в список неблагонадежных организаций. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, речь идет о базирующихся в США Dedrone by Axon, DZYNE Technologies, Elbit Systems of America, LLC, Epirus, Inc., AeroVironment, Inc., Exelis Inc., Alliant Techsystems Operations LLC, Teledyne FLIR, LLC, VSE Corporation, Cubic Global Defense, Recorded Future, Inc., британской BAE Systems, Inc., канадской Halifax International Security Forum, а также компании TechInsights Inc., штаб-квартира которой тоже находится в Канаде, вместе с ее дочерними подразделениями, в том числе в Европе, Республике Корея, Японии.