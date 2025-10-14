Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель
12:32 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель впервые с 8 мая 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 11:37 мск, стоимость Brent снижалась на 2,27%, до $61,95 за баррель.
К 11:42 мск Brent ускорил снижение, торговался на уровне $61,81 за баррель (-2,49%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года снижался на 2,75% — до $58,08 за баррель.
НОВОСТИ
- 13:32 14.10.2025
- США продолжают реализовывать политику псевдодемократических ценностей — Лукашенко
- 13:20 14.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 560 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 13:05 14.10.2025
- ВС РФ за сутки освободили Балаган в ДНР — МО РФ
- 13:00 14.10.2025
- Проблемы с редкоземельными элементами могут задержать производство оружия на Западе — FT
- 12:20 14.10.2025
- В США бывший студент напал с ножом на работников школы и заложил взрывчатку на улице
- 12:05 14.10.2025
- Цена на пшеницу упала до минимума 2020 года из-за разногласий между США и КНР — Bloomberg
- 12:00 14.10.2025
- Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6% — ЦБ РФ
- 11:32 14.10.2025
- Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $4 150 за тройскую унцию
- 11:20 14.10.2025
- Британия за год столкнулась с рекордным числом кибератак национального масштаба — отчет
- 11:05 14.10.2025
- Китай начал выпуск однофотонного детектора, обнаруживающего самолеты-невидимки — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать