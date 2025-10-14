Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель впервые с 8 мая 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:37 мск, стоимость Brent снижалась на 2,27%, до $61,95 за баррель.

К 11:42 мск Brent ускорил снижение, торговался на уровне $61,81 за баррель (-2,49%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года снижался на 2,75% — до $58,08 за баррель.