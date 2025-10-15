Сенат США в восьмой раз не принял законопроект республиканцев о финансах для правительства

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США уже в восьмой раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

В ходе процедурного голосования во вторник разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 49 членов верхней палаты Конгресса, против высказались 45. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.