0
0
86
НОВОСТИ

Сенат США в восьмой раз не принял законопроект республиканцев о финансах для правительства

09:05 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США уже в восьмой раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

В ходе процедурного голосования во вторник разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 49 членов верхней палаты Конгресса, против высказались 45. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 15.10.2025
ХАМАС хочет навязать силой свою власть населению сектора Газа — администрация Аббаса
0
82
09:20 15.10.2025
Новые боестолкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана — ТВ
0
104
09:00 15.10.2025
За ночь над регионами России сбили 59 украинских БПЛА
0
148
22:10 14.10.2025
Президент США пригрозил Испании «наказанием» пошлинами за отказ увеличить военные расходы
0
674
20:40 14.10.2025
Трамп: Говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но теперь этого не произойдёт
0
713
20:00 14.10.2025
Зеленский собирается ввести в Одессе военную администрацию
0
798
17:40 14.10.2025
Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года
0
868
17:12 14.10.2025
Поддерживающие оппозицию на Мадагаскаре военные взяли власть — Reuters
0
909
17:00 14.10.2025
ЕС хочет заставить китайские компании передавать Европе свои технологии — Bloomberg
0
932
16:32 14.10.2025
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,6%
0
874

Возврат к списку