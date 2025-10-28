0
Маск запустил собственную онлайн-энциклопедию — NYT

10:32 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Илон Маск запустил свою версию онлайн-энциклопедии под названием Grokipedia, пишет газета The News York Times.

По ее сведениям, сайт Grokipedia, который должен стать аналогом Wikipedia, был запущен в понедельник, пока в нем насчитывается более 800 тыс. заметок, написанных с использованием искусственного интеллекта. Как указывает издание, в Wikipedia насчитывается почти 8 млн статей. Имя новой онлайн-энциклопедии содержит в себе название ИИ Grok, разработанной компанией Маска xAI.

В сентябре предприниматель в социальной сети X заявлял о том, что Grokipedia станет «серьезным улучшением по сравнению с Wikipedia», а в октябре, анонсировав скорый запуск своей онлайн-энциклопедии, указал на необходимость работы «по искоренению пропаганды».

Ранее Маск призвал прекратить осуществлять финансовые пожертвования для онлайн-энциклопедии Wikipedia из-за ее редакционной политики.

