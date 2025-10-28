Маск запустил собственную онлайн-энциклопедию — NYT
10:32 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Илон Маск запустил свою версию онлайн-энциклопедии под названием Grokipedia, пишет газета The News York Times.
По ее сведениям, сайт Grokipedia, который должен стать аналогом Wikipedia, был запущен в понедельник, пока в нем насчитывается более 800 тыс. заметок, написанных с использованием искусственного интеллекта. Как указывает издание, в Wikipedia насчитывается почти 8 млн статей. Имя новой онлайн-энциклопедии содержит в себе название ИИ Grok, разработанной компанией Маска xAI.
В сентябре предприниматель в социальной сети X заявлял о том, что Grokipedia станет «серьезным улучшением по сравнению с Wikipedia», а в октябре, анонсировав скорый запуск своей онлайн-энциклопедии, указал на необходимость работы «по искоренению пропаганды».
Ранее Маск призвал прекратить осуществлять финансовые пожертвования для онлайн-энциклопедии Wikipedia из-за ее редакционной политики.
НОВОСТИ
- 11:32 28.10.2025
- Орбан задался вопросом, кто будет финансировать «то, что останется от Украины после войны»
- 11:20 28.10.2025
- Экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева — Набиуллина
- 11:05 28.10.2025
- В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника МВД по республике
- 11:00 28.10.2025
- Для продления водительских прав в РФ с 2026 года вновь нужна медкомиссия — эксперт
- 10:20 28.10.2025
- Власти Британии в ноябре начнут расселять мигрантов в военных казармах — The Times
- 10:05 28.10.2025
- Цикл снижения ставки захватит весь следующий год — Набиуллина
- 10:00 28.10.2025
- Повышенные пени за долг по оплате ЖКУ не будут начислять до конца года — депутат
- 09:32 28.10.2025
- На востоке Эстонии построили новую радиолокационную станцию
- 09:20 28.10.2025
- Россия за восемь месяцев на 18% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию
- 09:05 28.10.2025
- Киев вывел почти всю боевую технику из Северска ДНР — Киселев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать