Глава Минобороны Эстонии считает, что ЕС нужно создать «военный шенген»
12:00 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Евросоюзу следует создать «военный шенген», позволяющий быстро доставить вооружения из одной страны в другую.
«Планирование обороны и военное планирование — это задачи НАТО», — сказал глава ведомства в интервью испанской газете El País. «Нам нужен „военный шенген“, который позволил бы нам быстро продвигаться, если необходимо доставить что-то из Испании в Эстонию, без необходимости оформления каких-либо документов для этого», — отметил он.
