Верховный суд РФ инициировал создание суда Путинского района в Грозном
12:05 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд России инициировал создание суда Путинского района в Грозном. Соответствующий законопроект утвердил для направления в Госдуму Пленум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова, сообщает корреспондент ТАСС.
В июне 2024 года в Чеченской Республике был принят закон о создании из состава Шейх-Мансуровского района нового района Грозного, который решением Грозненской городской думы от 25 июня 2024 года получил наименование «Путинский район». Он стал пятым районом Грозного наряду с Ахматовским, Байсангуровским, Висаитовским и Шейх-Мансуровским (ранее — Ленинским, Октябрьским, Старопромысловским и Заводским).
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно статистическим данным, население Путинского района города Грозного Чеченской Республики по состоянию на 1 января 2025 года составляло 42 697 человек. В настоящее время на территории Путинского района идет масштабное строительство, в ближайшие годы там планируется построить 130 многоквартирных домов, детские сады, школы и другие социальные объекты, что обусловливает перспективу значительного роста населения.
При этом разрешение судебных споров на территории вновь созданного Путинского района осуществляется Шейх-Мансуровским районным судом. Принятие закона о создании пятого районного суда в Грозном позволит привести устройство судебной системы в Чеченской Республике в соответствие с требованиями федерального законодательства, предусматривающего, что районный суд создается в судебном районе, территория которого охватывает территорию одного района, города или иной соответствующей им административно-территориальной единицы субъекта РФ, говорится в пояснительной записке.
НОВОСТИ
- 13:05 28.10.2025
- Макрон грезит военной интервенцией на Украину — СВР РФ
- 13:00 28.10.2025
- Лукашенко призвал не обольщаться действиями США
- 12:32 28.10.2025
- Закрытие границы со стороны ЕС стало частью гибридной войны с экономикой Китая — Лукашенко
- 12:20 28.10.2025
- США отныне выиграют любую войну, в которой им придется участвовать — Трамп
- 12:00 28.10.2025
- Глава Минобороны Эстонии считает, что ЕС нужно создать «военный шенген»
- 11:32 28.10.2025
- Орбан задался вопросом, кто будет финансировать «то, что останется от Украины после войны»
- 11:20 28.10.2025
- Экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева — Набиуллина
- 11:05 28.10.2025
- В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника МВД по республике
- 11:00 28.10.2025
- Для продления водительских прав в РФ с 2026 года вновь нужна медкомиссия — эксперт
- 10:32 28.10.2025
- Маск запустил собственную онлайн-энциклопедию — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать