Верховный суд РФ инициировал создание суда Путинского района в Грозном

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России инициировал создание суда Путинского района в Грозном. Соответствующий законопроект утвердил для направления в Госдуму Пленум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова, сообщает корреспондент ТАСС.

В июне 2024 года в Чеченской Республике был принят закон о создании из состава Шейх-Мансуровского района нового района Грозного, который решением Грозненской городской думы от 25 июня 2024 года получил наименование «Путинский район». Он стал пятым районом Грозного наряду с Ахматовским, Байсангуровским, Висаитовским и Шейх-Мансуровским (ранее — Ленинским, Октябрьским, Старопромысловским и Заводским).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно статистическим данным, население Путинского района города Грозного Чеченской Республики по состоянию на 1 января 2025 года составляло 42 697 человек. В настоящее время на территории Путинского района идет масштабное строительство, в ближайшие годы там планируется построить 130 многоквартирных домов, детские сады, школы и другие социальные объекты, что обусловливает перспективу значительного роста населения.

При этом разрешение судебных споров на территории вновь созданного Путинского района осуществляется Шейх-Мансуровским районным судом. Принятие закона о создании пятого районного суда в Грозном позволит привести устройство судебной системы в Чеченской Республике в соответствие с требованиями федерального законодательства, предусматривающего, что районный суд создается в судебном районе, территория которого охватывает территорию одного района, города или иной соответствующей им административно-территориальной единицы субъекта РФ, говорится в пояснительной записке.