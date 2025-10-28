0
0
137
НОВОСТИ

Верховный суд РФ инициировал создание суда Путинского района в Грозном

12:05 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России инициировал создание суда Путинского района в Грозном. Соответствующий законопроект утвердил для направления в Госдуму Пленум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова, сообщает корреспондент ТАСС.

В июне 2024 года в Чеченской Республике был принят закон о создании из состава Шейх-Мансуровского района нового района Грозного, который решением Грозненской городской думы от 25 июня 2024 года получил наименование «Путинский район». Он стал пятым районом Грозного наряду с Ахматовским, Байсангуровским, Висаитовским и Шейх-Мансуровским (ранее — Ленинским, Октябрьским, Старопромысловским и Заводским).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, согласно статистическим данным, население Путинского района города Грозного Чеченской Республики по состоянию на 1 января 2025 года составляло 42 697 человек. В настоящее время на территории Путинского района идет масштабное строительство, в ближайшие годы там планируется построить 130 многоквартирных домов, детские сады, школы и другие социальные объекты, что обусловливает перспективу значительного роста населения.

При этом разрешение судебных споров на территории вновь созданного Путинского района осуществляется Шейх-Мансуровским районным судом. Принятие закона о создании пятого районного суда в Грозном позволит привести устройство судебной системы в Чеченской Республике в соответствие с требованиями федерального законодательства, предусматривающего, что районный суд создается в судебном районе, территория которого охватывает территорию одного района, города или иной соответствующей им административно-территориальной единицы субъекта РФ, говорится в пояснительной записке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 28.10.2025
Макрон грезит военной интервенцией на Украину — СВР РФ
0
22
13:00 28.10.2025
Лукашенко призвал не обольщаться действиями США
0
44
12:32 28.10.2025
Закрытие границы со стороны ЕС стало частью гибридной войны с экономикой Китая — Лукашенко
0
110
12:20 28.10.2025
США отныне выиграют любую войну, в которой им придется участвовать — Трамп
0
138
12:00 28.10.2025
Глава Минобороны Эстонии считает, что ЕС нужно создать «военный шенген»
0
155
11:32 28.10.2025
Орбан задался вопросом, кто будет финансировать «то, что останется от Украины после войны»
0
239
11:20 28.10.2025
Экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева — Набиуллина
0
238
11:05 28.10.2025
В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника МВД по республике
0
246
11:00 28.10.2025
Для продления водительских прав в РФ с 2026 года вновь нужна медкомиссия — эксперт
0
270
10:32 28.10.2025
Маск запустил собственную онлайн-энциклопедию — NYT
0
256

Возврат к списку